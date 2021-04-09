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Україна заявила про підвищення воєнної небезпеки через війська РФ біля кордонів

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 12:00
Україна заявила про підвищення воєнної небезпеки через війська РФ біля кордонів Фото: війська Росії готуються до наступу (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про воєнну небезпеку через стягнення російських військ до кордонів. Військові заходи, що наразі проводить Росія біля кордонів України, є нетиповими для зимового періоду підготовки збройних сил РФ.

Про це представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, зазвичай такі масштабні заходи відбуваються восени, коли проводяться стратегічні навчання та різного роду підсумкові командно-штабні навчання. В Україні такі дії РФ оцінюють як загрозу національній безпеці країни.

"Наразі, за результатами моніторингу ситуації, ГУР МО України відзначає підвищення рівня воєнної небезпеки для нашої держави. Це обумовлено перекиданням російських військ до кордонів України, масштабними заходами їхньої оперативної та бойової підготовки, посиленням розвідувальної діяльності проти нашої держави", - заявив Скібіцький.

Нагадаємо, Росія перекинула до українського кордону найбільшу кількість військ з 2014 року.

У відповідь на нарощення російської військової присутності США планують відправити у Чорне море свої військові кораблі.

Більше про російську агресію читайте в матеріалі "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

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