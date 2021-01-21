ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина заявила о грубых нарушениях перемирия боевиками на Донбассе

Донбасс, Четверг 21 января 2021 20:13
Украина заявила о грубых нарушениях перемирия боевиками на Донбассе
Фото: боевики на Донбассе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации заявила о грубых нарушениях перемирия на Донбассе. Боевики продолжают демонстрировать нежелание выполнять договоренности.

Об этом говорится на странице командование операции Объединенных сил в Facebook.

На прошлой неделе, 16 января, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вблизи Краснолучского в Луганской области 22 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град" (122 мм), а возле Новоселовки в Донецкой области беспилотник ОБСЕ заметил 11 танков, которые размещались с нарушением линий отвода.

Кроме того, 16 января патруль наблюдателей обнаружил одну установку ЗУ-23, установленной на бронетранспортере МТЛБ вблизи жилой зоны в Калиново на Луганщине.

"Изложенные факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - заявили в командовании ООС.

Напомним, сегодня пророссийские боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе. Украинские военные дважды подавляли вражеские беспилотники, которые перелетали через линию разграничения на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассбоевикиперемирие

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь