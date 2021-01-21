Украина заявила о грубых нарушениях перемирия боевиками на Донбассе

Фото: боевики на Донбассе (GettyImages)

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации заявила о грубых нарушениях перемирия на Донбассе. Боевики продолжают демонстрировать нежелание выполнять договоренности.

Об этом говорится на странице командование операции Объединенных сил в Facebook.

На прошлой неделе, 16 января, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вблизи Краснолучского в Луганской области 22 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град" (122 мм), а возле Новоселовки в Донецкой области беспилотник ОБСЕ заметил 11 танков, которые размещались с нарушением линий отвода.

Кроме того, 16 января патруль наблюдателей обнаружил одну установку ЗУ-23, установленной на бронетранспортере МТЛБ вблизи жилой зоны в Калиново на Луганщине.

"Изложенные факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - заявили в командовании ООС.

Напомним, сегодня пророссийские боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе. Украинские военные дважды подавляли вражеские беспилотники, которые перелетали через линию разграничения на Донбассе.