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Україна заявила про грубі порушення перемир'я бойовиками на Донбасі

Донбас, Четвер 21 січня 2021 20:13
Україна заявила про грубі порушення перемир'я бойовиками на Донбасі
Фото: бойовики на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Українська сторона Спільного центру контролю та координації заявила про грубі порушення перемир'я на Донбасі. Бойовики продовжують демонструвати небажання виконувати домовленості.

Про це йдеться на сторінці командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Минулого тижня, 16 січня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували поблизу Краснолуцького в Луганській області 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град" (122 мм), а біля Новоселівки в Донецькій області безпілотник ОБСЄ помітив 11 танків, які розміщувалися з порушенням ліній відведення.

Крім того, 16 січня патруль спостерігачів виявив одну установку ЗУ-23, встановлену на бронетранспортері МТЛБ поблизу житлової зони в Калиновому на Луганщині.

"Викладені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - заявили в командуванні ООС.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі. Українські військові двічі придушували ворожі безпілотники, які перелітали через лінію розмежування на Донбасі.

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