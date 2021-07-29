Украина завтра отправит пожарный самолет в Турцию

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу лесных пожаров в Турции. Зеленский пообещал помочь Турции в борьбе с масштабными пожарами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Зеленского.
Уже завтра из Украины в Турцию вылетит украинский пожарный самолет. Он будет помогать тушить огонь, которым охвачены леса на юге Турции.
"Выразил своему другу - президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Власти Турции уже назвали эти пожары национальным бедствием.
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.
Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже отрабатывает сценарии эвакуации украинских туристов из Турции на случай, если ситуация с пожарами ухудшится.