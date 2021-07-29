Украина завтра отправит пожарный самолет в Турцию

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу лесных пожаров в Турции. Зеленский пообещал помочь Турции в борьбе с масштабными пожарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Зеленского.