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Сегодня в Украине ожидается до +23

Новости » Общество    15.10.2019 - 08:00
Сегодня в Украине ожидается до +23
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно, днем до +23

Погода в Украине во вторник, 15 октября, будет по-прежнему теплой и солнечной, днем прогнозируется до +23 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня во всех областях Украины будет тепло и малооблачно. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +23 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +5...+8 на западе, до +7...+11 в других регионах.

В Крыму сегодня также ожидается теплая и солнечная погода. Днем от +21 до +23, ночью от +8 до +10.

Сегодня в Украине ожидается до +23

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют удержание теплой и малооблачной погоды. Днем термометры в столице будут колебаться от +21 до +23, ночью покажут +8...+10. Ветер южный, 3-8 м/сек.

Сегодня в Украине ожидается до +23

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что благодаря антициклону Lisbeth в Украине во вторник, 15 октября, сохранится теплая погода. Прогнозировалась температура воздуха в пределах +17...+23 градусов.

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