Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх

Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил итальянца Андреа Сантарелли и завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020. Схватка завершилась со счетом 15:12.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НОК Украины.
Ранее Рейзлин в 1/8 финала победил швейцарца Суи Гайнцера - 15:12. А в полуфинале соревнований нанес поражение 18-летнему Мохамеду Ельсаеду из Израиля - 15:13. Игорь Рейзлин в полуфинале уступил французу Ромену Канноне.
Это вторая награда Украины на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Отметим, в первый медальный день дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и получила "бронзу".
Ранее сообщалось, что Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр.
Напомним, украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе.