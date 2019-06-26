Украина завоевала второе серебро в гребле на Европейских играх

Финальный заезд C2 1000 м принес команде Украины второе серебро в гребле на II Европейских играх в Минске, авторами которого стала мужская каноэ-двойка Юрий Яндюк и Андрей Рыбачок. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Результат 3:41.692 обеспечил преимущество наших спортсменов над российскими гребцами Ильей Первухин и Кириллом Шамшурина (3:42.547). Возглавили медальную тройку каноисты из Румынии Виктор Махалаки и Кирилла Каталин, которые показали время 3:40.919.

Эта награда стала 21 в активе "сине-желтых" - 5 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Напомним, ранее украинская байдарка-двойка в составе Александр Сыромятников и Олег Кухарик обеспечили себе серебряную награду Европейских игр-2019.