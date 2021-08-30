ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна завоювала ще одну золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо

Новость на русском →
Токіо, Понеділок 30 серпня 2021 11:25
Україна завоювала ще одну золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо Фото: паралімпієць Андрій Трусов (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Українська збірна на Паралімпіаді-2020 в Токіо поповнила медальний залік ще одним "золотом". Плавець Андрій Трусов став чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"У першій медальній гонці з плавання Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, ця золота медаль стала 12-ю для України на цих Іграх. Це дозволяє залишатися в п'ятірці лідерів медального заліку. У росіян, які йдуть на 4-місці, 16 золотих медалей.

Нагадаємо, сьогоднішній ранок почався з того, що Україна завоювала 11-е "золото" на Паралімпіаді - чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок в класі 6 стала українка Марина Литовченко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Токио
NEWS
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
DAILY
Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського