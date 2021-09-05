Украина завершила выступление на Паралимпиаде-2020: медальный зачет

Медальный зачет

Украинские паралимпийцы принесли нашему государству 98 медалей:

24 золотые ;

; 47 серебряных ;

; 27 бронзовых.

Украинская сборная вошла в десятку лучших на Паралимпиаде в Токио, получив медали в десяти видах спорта из пятнадцати, в которых была представлена.

Кто отличился больше всего

Украинский паралимпиец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Паралимпиады в Токио. Крипак завоевал семь наград, из них - пять "золотых". Это стало рекордом Паралимпиады-2020.