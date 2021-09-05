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Україна завершила виступ на Паралімпіаді-2020: медальний залік

Автор: Дмитро Левицький

Українська паралімпійська збірна завершила виступ на Паралімпіаді-2020. Українські спортсмени завоювали майже сотню медалей.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Медальний залік

Українські паралімпійці принесли нашій державі 98 медалей:

  • 24 золоті;
  • 47 срібних;
  • 27 бронзових.

Українська збірна увійшла до десятки найкращих на Паралімпіаді в Токіо, здобувши медалі в десяти видах спорту з п'ятнадцяти, в яких була представлена.

Хто відзначився найбільше

Український паралімпієць Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Паралімпіади в Токіо. Крипак завоював сім нагород, із них - п'ять "золотих". Це стало рекордом Паралімпіади-2020.

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