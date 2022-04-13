Украина защищает Европу от агрессии РФ и заслужила быстрое вступление в ЕС, - советник Зеленского

"Мы не можем себе позволить годы или десятки тысяч лет на рассматривание заявки Украины. Нам это нужно быстро. Нам это нужно очень, очень быстро. Мы это заслужили, потому что сейчас боремся не только за Украину, но и за все европейские народы", - отметил Жовква.

Сейчас власти Украины заполняют анкету с запросом данных об экономической и политической ситуации в стране, направленную на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, которую лично вручила президенту Владимиру Зеленскому в Киеве председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы заполним ее очень быстро... И наше правительство, наши профильные министерства и наши ведомства работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы заполнить эту анкету", - сказал замглавы ОПУ.

Жовква добавил, что после передачи документа в Европейскую комиссию Украине пообещали быструю обработку с направлением заключения на повторное рассмотрение в Европейский совет.

В Брюсселе ранее заявляли, что будут учитывать при принятии решения о статусе как кандидата нынешние очень сложные обстоятельства, в которых находится Украина из-за полномасштабного вторжения РФ и продолжающейся войны. Между тем не все государства-члены ЕС, в частности Нидерланды, приветствуют ускорение рассмотрения заявки.

Данный вопрос обсудят на саммите лидеров Евросоюза в июне.