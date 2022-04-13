Україна захищає Європу від агресії РФ і заслужила на швидкий вступ до ЄС, - радник Зеленського

"Ми не можемо собі дозволити роки або десятки тисяч років на розгляд заявки України. Нам це потрібно швидко. Нам це потрібно дуже, дуже швидко. Ми це заслужили, тому що зараз боремося не тільки за Україну, а й за всі європейські народи", - зазначив Жовква.

Зараз влада України заповнює анкету із запитом даних про економічну і політичну ситуацію в країні, спрямовану на отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу, яку особисто вручила президенту Володимиру Зеленському в Києві голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Ми заповнимо її дуже швидко... І наш уряд, наші профільні міністерства і наші відомства працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб заповнити цю анкету", - сказав заступник голови ОПУ.

Жовква додав, що після передачі документа до Європейської комісії Україні пообіцяли швидку обробку з направленням висновку на повторний розгляд до Європейської ради.

У Брюсселі раніше заявляли, що враховуватимуть при ухваленні рішення про статус як кандидата нинішні дуже складні обставини, в яких перебуває Україна через повномасштабне вторгнення РФ і триваючу війну. Тим часом не всі держави-члени ЄС, зокрема Нідерланди, вітають прискорення розгляду заявки.

Дане питання обговорять на саміті лідерів Євросоюзу в червні.