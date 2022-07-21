Украина запустит единый хаб для медиа с информацией о войне

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, в Офисе продолжают регулярно проводить военные брифинги для представителей международных партнеров.

Кроме того, по его словам, принято решение о создании в Украине единого информационного хаба, способствующего работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", - говорится в сообщении.