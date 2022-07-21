Україна запустить єдиний хаб для медіа з інформацією про війну

Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, в Офісі продовжують регулярно проводити військові брифінги для представників міжнародних партнерів.

Крім того, за його словами, прийнято рішення про створення в Україні єдиного інформаційного хаба, що сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.

"Це дозволить максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки і озброєння, яке українська армія отримує від партнерів", - йдеться в повідомленні.