Україна запустить єдиний хаб для медіа з інформацією про війну

В Україні з'явиться єдиний інформаційний хаб для журналістів, який дозволить оперативно інформувати про ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, в Офісі продовжують регулярно проводити військові брифінги для представників міжнародних партнерів.
Крім того, за його словами, прийнято рішення про створення в Україні єдиного інформаційного хаба, що сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.
"Це дозволить максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки і озброєння, яке українська армія отримує від партнерів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України запустила систему моніторингу поставок західних озброєнь.
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