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Украина запустит единый хаб для медиа с информацией о войне

Новина українською →
Киев, Четверг 21 июля 2022 19:20
Украина запустит единый хаб для медиа с информацией о войне Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине появится единый информационный хаб для журналистов, который позволит оперативно информировать о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, в Офисе продолжают регулярно проводить военные брифинги для представителей международных партнеров.

Кроме того, по его словам, принято решение о создании в Украине единого информационного хаба, способствующего работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил систему мониторинга поставок западных вооружений.

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Офис президента Война России против Украины
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