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Україна запустить єдиний хаб для медіа з інформацією про війну

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Київ, Четвер 21 липня 2022 19:20
Україна запустить єдиний хаб для медіа з інформацією про війну Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В Україні з'явиться єдиний інформаційний хаб для журналістів, який дозволить оперативно інформувати про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, в Офісі продовжують регулярно проводити військові брифінги для представників міжнародних партнерів.

Крім того, за його словами, прийнято рішення про створення в Україні єдиного інформаційного хаба, що сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.

"Це дозволить максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки і озброєння, яке українська армія отримує від партнерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України запустила систему моніторингу поставок західних озброєнь.

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