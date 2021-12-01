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Украина запускает еще два поезда в Польшу

Автор: Юлия Бойко

Украина на следующей неделе запустит два дополнительных поезда в польский Перемышль. Они будут отправляться из Одессы и Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что поезд №36/35 Одесса - Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря и отправляться из Одессы в 18:22, прибывая на конечную станцию в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

Поезд №89/90 будет отправляться с 12 декабря из Львова в 16:20 и будет прибывать в Перемышль в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.

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УкрзализныцяПольша