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УЗ запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское: названы даты

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Киев, Среда 01 декабря 2021 16:31
УЗ запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское: названы даты Фото: "Лыжный экспресс" запустят перед праздниками (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

"Укрзализныця" на зимние праздники снова запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское (Львовская область). Скоростной поезд довезет на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что на период с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года назначается курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.

Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в Славское пункт в 13:54. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в столицу в 23:50.

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

Отметим, при заселении в отели на горнолыжных курортах нужно будет предъявлять COVID-документы.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ запускает самый длинный железнодорожный маршрут, который соединит Мариуполь и Рахов.

Также стало известно, что в Украине появятся 12 пар скоростных поездов.

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Киев Укрзализныця
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