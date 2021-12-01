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Україна запускає ще два поїзди до Польщі

Автор: Юлія Бойко

Україна наступного тижня запустить два додаткових потяги до польського Перемишля. Вони відправлятимуться з Одеси та Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що поїзд №36/35 Одеса - Перемишль курсуватиме щодня з 11 грудня і відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуваючи на кінцеву станцію о 09:02. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Поїзд № 89/90 відправлятиметься з 12 грудня зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Перемишля о 18:19. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає "Лижний експрес" з Києва до Славського на період зимових свят.

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