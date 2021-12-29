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Украина запросила внеочередное заседание ТКГ. Россия назвала его "нецелесообразным"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская делегация запросила провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Россия назвала его проведение "нецелесообразным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша.

По его словам, Украина запросила о проведении внеочередного заседания ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня.

"Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно", - добавил Гамаш.

Напомним, 28 декабря Украина запросила о проведении внеочередного заседания подгруппы ТКГ для обсуждения нарушений перемирия со стороны боевиков.

Отметим, 22 декабря ТКГ договорилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.

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