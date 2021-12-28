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Украина запросила внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что хотят обсудить

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 15:09
Украина запросила внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что хотят обсудить Фото: Украина запросила внеочередное заседание подгруппы ТКГ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина запросила внеочередное заседание подгруппы ТКГ. Хочет обсудить вопрос нарушения перемирия со стороны боевиков.

Об этом заявил спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости Донбасса".

Он отметил, что в результате обстрелов позиций ВСУ в период с 22 по 28 декабря четверо украинских военнослужащих получили ранения, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии.

"Мы сделали запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности ТКГ на сегодня, 28 декабря, для обсуждения вопросов систематического нарушения со стороны Вооруженных сил РФ/ОРДЛО и фактического отсутствия деэскалации напряженности на линии разграничения после предыдущего заседания ТКГ 22 декабря", - рассказал Арестович.

По состоянию на 13:15 28 декабря Вооруженные силы РФ/ОРДЛО отказались от участия в предложенных консультациях, добавил Арестович.

Напомним, ТКГ договорилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.

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