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Україна запросила позачергове засідання ТКГ. Росія назвала його "недоцільним"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська делегація запросила провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Росія назвала його проведення "недоцільним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника української делегації в ТКГ Сергія Гармаша.

За його словами, Україна запросила про проведення позачергового засідання ТКГ у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню.

"Прийшла відповідь російської сторони: "недоцільно", - додав Гамаш.

Нагадаємо, 28 грудня Україна запросила про проведення позачергового засідання підгрупи ТКГ для обговорення порушень перемир'я з боку бойовиків.

Зазначимо, 22 грудня ТКГ домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі.

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