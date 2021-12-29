Україна запросила позачергове засідання ТКГ. Росія назвала його "недоцільним"

Українська делегація запросила провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Росія назвала його проведення "недоцільним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника української делегації в ТКГ Сергія Гармаша.
За його словами, Україна запросила про проведення позачергового засідання ТКГ у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню.
"Прийшла відповідь російської сторони: "недоцільно", - додав Гамаш.
Нагадаємо, 28 грудня Україна запросила про проведення позачергового засідання підгрупи ТКГ для обговорення порушень перемир'я з боку бойовиків.
Зазначимо, 22 грудня ТКГ домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі.