Украина запросила у США противокорабельные ракеты, - NYT

Украина запросила у США противокорабельные ракеты и средства для береговой обороны. Вашингтон удовлетворил просьбу Киева и включил эти вооружения в новый пакет военной помощи на 800 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По данным источников издания, украинские представители несколько недель уговаривали Пентагон предоставить противокорабельные ракеты и другие средства для обороны побережья. Как отметили собеседники газеты, просьба Украины была удовлетворена. Эти вооружения вошли в пакет военной помощи, о котором на этой неделе объявил президент США Джо Байден. Кроме того, Пентагон потребовал от американских производителей вооружений подготовить предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США смогут поставить Украине и другим союзникам.