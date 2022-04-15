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Украина запросила у США противокорабельные ракеты, - NYT

Фото: Украина запросила у США противокорабельные ракеты (armyinform)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина запросила у США противокорабельные ракеты и средства для береговой обороны. Вашингтон удовлетворил просьбу Киева и включил эти вооружения в новый пакет военной помощи на 800 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По данным источников издания, украинские представители несколько недель уговаривали Пентагон предоставить противокорабельные ракеты и другие средства для обороны побережья. Как отметили собеседники газеты, просьба Украины была удовлетворена. Эти вооружения вошли в пакет военной помощи, о котором на этой неделе объявил президент США Джо Байден.

Кроме того, Пентагон потребовал от американских производителей вооружений подготовить предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США смогут поставить Украине и другим союзникам.

Напомним, в результате попадания двух украинских ракет "Нептун" получил повреждения, а затем затонул российский крейсер "Москва". Россия утверждает, что экипаж корабля был эвакуирован и доставлен в оккупированный Севастополь. Однако в Госпогранслужбе Украины опровергают заявление захватчиков - россияне не смогли провести спасательную операцию из-за шторма.

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