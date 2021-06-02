Украина сделала запрос о новой военной помощи США

Об этом сенатор от американского штата Нью-Хемпшир Джин Шахин заявила на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, этот запрос делегация передаст в Вашингтон. Также сенаторы на брифинге подчеркнули, что в США существует двупартийный консенсус в вопросе дальнейшего предоставление военной помощи Украине, эту позицию разделяют и у Конгрессе, и в администрации президента Джо Байдена.

Как отметил американский сенатор от Огайо республиканец Роб Портман, предоставление Украине противотанковых комплексов Джавелин "дало Украине такие возможности в плане обороны, которых у нее не было прежде".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи провел сенаторам "виртуальный тур" по линии боевых действий, во время которого командиры на местах рассказали о текущей ситуации в зоне конфликта.