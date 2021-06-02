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Украина сделала запрос о новой военной помощи США

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Украину прибыла делегация сенаторов США. Представителям делегации сообщили о новых потребностях для украинской армии.

Об этом сенатор от американского штата Нью-Хемпшир Джин Шахин заявила на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, этот запрос делегация передаст в Вашингтон. Также сенаторы на брифинге подчеркнули, что в США существует двупартийный консенсус в вопросе дальнейшего предоставление военной помощи Украине, эту позицию разделяют и у Конгрессе, и в администрации президента Джо Байдена.

Как отметил американский сенатор от Огайо республиканец Роб Портман, предоставление Украине противотанковых комплексов Джавелин "дало Украине такие возможности в плане обороны, которых у нее не было прежде".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи провел сенаторам "виртуальный тур" по линии боевых действий, во время которого командиры на местах рассказали о текущей ситуации в зоне конфликта.

Напомним, сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО.

Отметим, в Конгрессе ожидают, что новые санкции против "Северного потока-2" могут ввести в этом году.

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