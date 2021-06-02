Україна зробила запит про нову військову допомогу США

Про це сенатор від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін заявила на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, цей запит делегація передасть до Вашингтона. Також сенатори на брифінгу підкреслили, що в США існує двопартійний консенсус у питанні подальшого надання військової допомоги Україні, цю позицію поділяють і у Конгресі, і в Адміністрації президента Джо Байдена.

Як зазначив американський сенатор від Огайо республіканець Роб Портман, надання Україні протитанкових комплексів Джавелін "дало Україні такі можливості в плані оборони, яких у неї не було раніше".

За його словами, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі провів сенаторам "віртуальний тур" по лінії бойових дій, під час якого командири на місцях розповіли про поточну ситуацію в зоні конфлікту.