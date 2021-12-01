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Украина запросила у ЕС новый пакет финансовой поддержки

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Киев, Среда 01 декабря 2021 23:30
Украина запросила у ЕС новый пакет финансовой поддержки Фото: Украина запросила у Евросоюза новый пакет финансовой поддержки (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца заявил, что Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи. Его объем может превышать 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Объем помощи будет зависеть от того, сколько именно денег будет нужно Киеву, однако учитывая его имеющиеся обязательства составит не менее 1,2 млрд евро.

"Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы", - заявил он.

Какими условиями может сопровождаться выделение нового транша, Буца не уточнил.

Напомним, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти рассчитывают на несколько траншей МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.

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