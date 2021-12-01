Україна запросила в ЄС новий пакет фінансової підтримки

Уповноважений з питань управління держборгом України Юрій Буца заявив, що Україна почала переговори з Єврокомісією (ЄК) щодо нового пакету фінансової допомоги. Його обсяг може перевищувати 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Обсяг допомоги буде залежати від того, скільки саме грошей буде потрібно Києву, однак враховуючи його наявні зобов'язання складе щонайменше 1,2 млрд євро.

"Ми запросили в Єврокомісії довгострокову, макрофінансову програму, щоб забезпечити стійке фінансування в найближчі роки", - заявив він.

Якими умовами може супроводжуватися виділення нового траншу, Буца не уточнив.