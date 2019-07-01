Украина запретила ввоз российских автомобилей, автобусов и грузовиков

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Решение о запрете импорта принял Кабинет министров

Постановление Кабинета министров о запрете ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств происхожднием из Российской Федерации вступило в силу 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе, для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 15 мая 2019 расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Этот запрет введен в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны РФ о закрытии товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок, а также на ограничение транзита товаров.

В частности, к ввозу в Украину запрещены транспортные средства позиций 8702-8704. В соответствии с Таможенным кодексом, в позицию 8702 ходят автобусы и троллейбусы, в позицию 8703 - легковые автомобили, в позицию 8704 - грузовые автомобили.

Как сообщало РБК-Украина, Россия потеряла первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины. По итогам первого квартала 2019 года крупнейшим торговым партнером был Китай - 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема. Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.