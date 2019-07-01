Україна заборонила ввезення російських автомобілів, автобусів і вантажівок

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Рішення про заборону імпорту ухвалив Кабінет міністрів

Постанова Кабінету міністрів про заборону ввезення на митну територію України транспортних засобів, що походять з Російської Федерації, набрала чинності 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначили в прес-службі, для підтвердження країни походження транспортних засобів необхідно надати до митного оформлення один з документів про походження, про які йдеться у статті 43 Митного кодексу України або документ про походження товару, визначений міжнародними договорами про вільну торгівлю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 15 травня 2019 розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Ця заборона запроваджена у відповідь на агресивні і дискримінаційні дії з боку РФ щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок, а також на обмеження транзиту товарів.

Зокрема, до ввезення в України заборонені транспортні засобів позицій 8702-8704. Згідно з Митним кодексом, до позиції 8702 ходять автобуси і тролейбуси, до позиції 8703 - легкові автомобілі, до позиції 8704 - вантажні автомобілі.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торгівельних партнерів України. За підсумками першого кварталу 2019 року найбільшим торговельним партнером був Китай - 2,643 млрд доларів і 10,2% від загального обсягу. Росія опинилася на другому місці (2558,7 млрд доларів і 9,8%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.