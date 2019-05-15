Украина расширила эмбарго на российские товары

Иллюстративное фото (УНИАН)

Под эмбарго попали стройматериалы и фанера

Кабинет министров Украины на заседании 15 мая снова расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно решению правительства, эмбарго распространяется на портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, сульфатостойкий цемент и аналогичные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в форме клинкеров.

Кроме того, в список запрещенных для импорта товаров попала фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины.

Согласно подсчетам импорт цементной продукции из России на территорию Украины по итогам 2018 года составил почти 17 млн долларов. Объем импорта фанеры из России в 2018 году составил около 19,7 млн долларов.

Этот запрет введен в ответ на агрессивные и дискриминационные действия со стороны РФ по закрытию товарам происхождением с территории Украины доступа на российский рынок, а также на ограничение транзита товаров.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в апреле под запрет попал импорт формалина, карбамидо-формальдегидный концентрат, компоненты для вагонов, а также стеклянная тара. В Кабмине отметили, что в 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 млн долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.

Запрет на ввоз некоторых российских товаров действует до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.