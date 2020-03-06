ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина запретила въезд жителям ОРДЛО с симптомами коронавируса

Новости » Политика     06.03.2020 - 17:16
Украина запретила въезд жителям ОРДЛО с симптомами коронавируса
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

На КПВВ будут отказывать в пересечении больным без регистрации в подконтрольных районах

Жителей оккупированного Донбасса с симптомами коронавируса не будут пропускать через контрольные пункты пропуска на подконтрольную территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что гражданам Украины, которые следуют с оккупированного Донбасса на подконтрольную территорию, в случае выявления симптомов коронавируса будут отказывать в пересечении КПВВ. Уточняется, что данное ограничение касается тех, у кого нет регистрации на подконтрольной территории.

При этом украинцев, которые проживают на подконтрольной правительству Украины территории, просят без крайней необходимости не посещать временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за коронавируса введут ограничительные меры на КПВВ. В частности, всех, кто намерен пересечь линию разграничения, будут осматривать и проводить температурный скрининг.

До этого стало известно, что подозрение на коронавирус у девяти украинцев не подтвердилось. По состоянию на 6 марта в Украине зарегистрирован только один случая заболевания COVID-19.

Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса
Новости Украины ДонбассКПВВКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь