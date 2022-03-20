Украина запретила продажу и применение белорусских лекарств: перечень

Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение белорусских лекарств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.
Сообщается, что в Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Беларуси.
"Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", - говорится в сообщении.
Лекарственные средства, которые были ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения срока годности.
Список запрещенных белорусских лекарств
Напомним, ранее появилась онлайн-карта работающих аптек в Киеве.
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