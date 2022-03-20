Україна заборонила продаж і застосування білоруських ліків: перелік

Повідомляється, що в Україні заборонено застосування 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця здійснення діяльності в Білорусі.

"Відмова від білоруських препаратів не несе ніякої загрози або шкоди забезпеченню українців ліками. Всі білоруські заводи, чия продукція була представлена на Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії", - йдеться в повідомленні.

Лікарські засоби, які були ввезені і випущені в обіг на території України, можна продавати і використовувати до закінчення терміну придатності.

Список заборонених білоруських ліків