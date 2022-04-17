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Украина заполнила опросник ЕС о статусе кандидата, - Офис президента

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Воскресенье 17 апреля 2022 20:33
Украина заполнила опросник ЕС о статусе кандидата, - Офис президента Фото: заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, как и обещала, заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

"Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляєн, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, с украинской стороны заполнен", - заявил Жовква.

Что дальше?

Европейская комиссия должна подготовить соответствующую рекомендацию относительно того, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.

"А дальше (после получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС -ред.) сразу должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. И когда мы такие переговоры проведем, можно будет уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - добавил Жовква.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина, со своей стороны, рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

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