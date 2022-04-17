ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата, - Офіс президента

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 20:33
Україна заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата, - Офіс президента Фото: заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, як і обіцяла, заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви.

"Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений", - заявив Жовква.

Що далі?

Європейська комісія повинна підготувати відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства.

"А далі (після отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС -ред.) одразу мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна буде вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - додав Жовква.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна, зі свого боку, розраховує отримати статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Евросоюз
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв