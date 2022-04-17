Україна заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата, - Офіс президента
Україна, як і обіцяла, заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви.
"Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений", - заявив Жовква.
Що далі?
Європейська комісія повинна підготувати відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства.
"А далі (після отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС -ред.) одразу мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна буде вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - додав Жовква.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна, зі свого боку, розраховує отримати статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.
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