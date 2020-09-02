Украина заплатила 2 млрд долларов и прошла пик платежей по госдолгу

Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). Облигации были выпущены в ходе реструктуризации в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов - погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

"До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной суммой 1,78 млрд долларов был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил 0,42 млрд долларов еврооблигаций.

В августе 2020 года Минфин осуществил доразмещение ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму 0,33 млрд долларов, которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).