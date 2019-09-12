Украина заняла последнее место по уровню экономической свободы в Европе

Украина является единственной европейской страной, которая находится в группе экономически несвободных стран в рейтинге "Экономическая свобода в мире" Fraser Institute. Об этом свидетельствуют данные на сайте института.

Украина поднялась в рейтинге на три позиции - с 138 на 135. Незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежные деньги и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирование пошли на спад. Худшей остается ситуация с надежными деньгами (159-е место в мире) и регулированием (125-е место), а лучшей - с размером правительства (43-е место).

fraserinstitute.org

Для сравнения, Грузия впервые попала в группу самых свободных стран в 2005 году, и с тех пор, за исключением 2009 года, неизменно там находится. В свежей версии рейтинга она занимает 12 место в мире.

Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до второго уровня (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. На основе данных за 2017 год страна оказалась на 59-м месте.

Россия, Украина, долгое время считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла с четвертого уровня в третий, где и остается до сегодня (85-е место в мире).

Одна из самых успешных постсоветских стран, Эстония, неизменно находится в экономически самой свободной группе с 2000 года (самые ранние данные за 1995 год, уже тогда страна была во второй группе, как следствие либеральных реформ в 90-е годы) и сейчас занимает 13-ю позицию.

Рейтинг Fraser Institute 2019 года базируется на данных 2017 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, правосудие, и тому подобное), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.

Отметим, Украина находилась на 71-м месте из 190 рейтинге Doing Business за 2018 год.

Напомним, в 2018 году Украина поднялась на 15 позиций, заняв 134-е место в ежегодном Рейтинге экономических свобод.