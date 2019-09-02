Президент поручил упростить подключение к электро- и газовым сетям

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский провел совещание и дал десятки поручений

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров упростить порядок подключения к электрическим и газовым сетям. Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что упрощение подключения должно произойти уже к 1 января 2020 года.

"Упростить порядок и уменьшить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты", - сказал он.

Отметим, легкость подключения к электросетям является одним из критериев в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка. В 2018 году Украина находилась на 71-м месте из 190 в рейтинге Doing Business. Однако в категории "подключение к системе электроснабжения" на 135-месте.

Таким образом, решение проблемы подключения к электроснабжению (хотя бы на законодательном уровне) даст возможность подняться в рейтинге на несколько пунктов.

Украинская власть всегда рассматривала место в рейтинге Всемирного банка одним из критериев своей успешности, хотя это место не всегда зависит от реальных изменений в стране.