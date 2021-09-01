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Украина занимается "словесной эквилибристикой" вместо выполнения Минска, - Лавров

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Украина якобы занимается "словесной эквилибристикой" вместо выполнения минских соглашений. По его словам, "это не от большого ума".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально", - заявил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на принятый президентом Владимиром Зеленским указ о введении нового праздника. Речь идет о Дне украинской государственности, который будет отмечаться в день Крещения Руси-Украины.

Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект об установлении еще одного государственного выходного в Украине.

Отметим, 24 августа Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.

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ЛавровМинские соглашения