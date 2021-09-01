Украина занимается "словесной эквилибристикой" вместо выполнения Минска, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Украина якобы занимается "словесной эквилибристикой" вместо выполнения минских соглашений. По его словам, "это не от большого ума".

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально", - заявил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на принятый президентом Владимиром Зеленским указ о введении нового праздника. Речь идет о Дне украинской государственности, который будет отмечаться в день Крещения Руси-Украины.