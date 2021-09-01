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Україна займається "словесною еквілібристикою" замість виконання Мінська, - Лавров

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Москва, Середа 01 вересня 2021 11:51
Україна займається "словесною еквілібристикою" замість виконання Мінська, - Лавров Фото: голова МЗС РФ Сергій Лавров (Jeon Heon-Kyun-Pool/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що Україна ніби-то займається "словесною еквілібристикою" замість виконання мінських угод. За його словами, "це не від великого розуму".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь - це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно", - заявив він.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба назвав "надзвичайно нервовою" реакцію РФ на ухвалений президентом Володимиром Зеленським указ про запровадження нового свята. Мова йде про День української державності, який відзначатиметься в День хрещення Русі-України.

Нагадаємо, Зеленський вніс в Раду законопроект про встановлення ще одного державного вихідного в Україні.

Зазначимо, 24 серпня Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності.

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Лавров Мінські угоди
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