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Байден о НАТО: США твердо уверены в единстве альянса

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Корнуолл, Суббота 12 июня 2021 19:30
Байден о НАТО: США твердо уверены в единстве альянса Фото: встреча Джо Байдена и Эммануэля Макрона (twitter.com/EliStokols)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макрон. На ней он заявил, что Вашингтон "вернулся" и твердо уверен в единстве НАТО.

Об этом пишет CNN.

На встрече Байден отметил, что у него есть о чем поговорить с Макроном, поскольку США и Франция находятся на "одной волне". Французский президент в ответ отметил готовность Вашингтона к лидерству и партнерству в борьбе с пандемией COVID-19 и изменением климата.

Кроме того, Байден повторил, что США "вернулись" и, по его мнению, теперь могут много сделать на мировой арене. По его словам, США "очень твердо относятся к единству" НАТО, а Евросоюз демонстрирует невероятную силу и динамику.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Меркель на полях саммита обсудили тему реализации проекта "Северный поток-2" и последствия для Украины.

Накануне стало известно, что G7 планируют выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны "Большой семерки" прийти к соглашению о перераспределении этих денег в пользу африканских государств.

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