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Украина занимает 16 место в мире по экспорту футболистов

Новости » Спорт     22.04.2020 - 10:46
Украина занимает 16 место в мире по экспорту футболистов
Фото: Руслан Малиновский (ffu.ua)

В иностранных чемпионатах выступают 250 украинцев

Украина находится на 16 позиции в списке стран по количеству футболистов, уехавших играть за границу в 2019 году. Данные исследования опубликовал на своем сайте Международный центр спортивных исследований (CIES).

В минувшем сезоне 250 украинских футболистов выступали в иностранных чемпионатах, из них 79,6% играли в высших дивизионах. По данным 2017 года, за рубежом играли 192 украинца.

Лидером является Бразилия - 1600 игроков покинули родной чемпионат, из них в высших дивизионах выступают 74,6 процента. Второе место занимает Франция (1027 игроков, 74%), тройку замыкает Аргентина (972 игрока, 75,5%).

В общей сложности 186 национальных ассоциаций есть по крайней мере один представитель за границей.

Напомним, накануне сообщалось, что сборная Украины занимает место в топ-30 самых дорогих команд мира. Суммарная стоимость подопечных Андрея Шевченко составляет 130,18 млн евро.

Самым дорогим игроком "сине-желтых" остается Александр Зинченко, выступающий за английский "Манчестер Сити". Далее следуют вингеры киевского "Динамо" Виктор Цыганков и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский.

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