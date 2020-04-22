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Україна займає 16 місце в світі з експорту футболістів

Новини » Спорт     22.04.2020 - 10:46
Україна займає 16 місце в світі з експорту футболістів
Фото: Руслан Малиновський (ffu.ua)

В іноземних чемпіонатах виступають 250 українців

Україна знаходиться на 16 позиції в списку країн за кількістю футболістів, які виїхали грати за кордон у 2019 році. Дані дослідження опублікував на своєму сайті Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

Минулого сезону 250 українських футболістів виступали в іноземних чемпіонатах, з них 79,6% грали у вищих дивізіонах. За даними 2017 року, за кордоном грали 192 українця.

Лідером є Бразилія - ​​1600 гравців покинули рідний чемпіонат, з них у вищих дивізіонах виступають 74,6 відсотка. Друге місце займає Франція (тисячу двадцять сім гравців, 74%), трійку замикає Аргентина (972 гравця, 75,5%).

В цілому 186 національних асоціацій є принаймні один представник за кордоном.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що збірна України займає місце в топ-30 найдорожчих команд світу. Сумарна вартість підопічних Андрія Шевченка становить 130,18 млн євро.

Найдорожчим гравцем "синьо-жовтих" залишається Олександр Зінченко, який виступає за англійський "Манчестер Сіті". Далі йдуть вінгери київського "Динамо" Віктор Циганков та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський.

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