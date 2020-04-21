Сборная Украины занимает место в топ-30 самых дорогих команд мира

Фото: самым дорогим игроком сборной Украины является Александр Зинченко (facebook.com/uafukraine)

Суммарная стоимость игроков составляет 130,18 млн евро

Национальная команда Украины занимает 30 место в рейтинге самых дорогих сборных мира по оценкам портала Transfermarkt. Об этом сообщает Футбол 24.

Отмечается, что стоимость практически всех футболистов мира снизилась из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Суммарная стоимость подопечных Андрея Шевченко составляет 130,18 млн евро. Если же брать только Европу, то "сине-желтые" занимают 19 позицию рейтинга.

Возглавляет список национальная команда Англии, игроки которой стоят 1,09 миллиарда евро. Далее следуют Франция (941,40 млн евро) и Бразилия (895,10 млн евро). Соперники сборной Украины на Евро-2020 - Нидерланды и Австрия - занимают 9 и 17 места соответственно.

К слову, самым дорогим игроком сборной Украины остается Александр Зинченко, выступающий за английский "Манчестер Сити". Игрока оценивается в 24 млн евро. Далее идут вингеры киевского "Динамо" Виктор Цыганков (16 млн евро) и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский (11 млн евро).

Напомним, сборная Украины сохранила за собой 24 место в рейтинге ФИФА.