Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря

"Ради безопасности гражданского судоходства Военно-Морскими Силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря. В то же время российский Черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений РФ пытаясь прикрываться жизнями гражданских", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что РФ использую гражданские суда для "живого щита".

"По состоянию на 02.03.2022 корабли РФ требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT" огонь. Это ничто иное, как пиратство 21 века", - добавили в Генштабе.