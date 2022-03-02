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Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря

Автор: Наталья Юрченко

Из-за российской агрессии Украина закрывает судоходство в северо-западном районе Черного моря. В то же время российский флот продолжает провокации в акваториях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ,

"Ради безопасности гражданского судоходства Военно-Морскими Силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря. В то же время российский Черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений РФ пытаясь прикрываться жизнями гражданских", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что РФ использую гражданские суда для "живого щита".

"По состоянию на 02.03.2022 корабли РФ требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT" огонь. Это ничто иное, как пиратство 21 века", - добавили в Генштабе.

Ранее стало известно, что защитники острова Змеиный-живы. Они находятся в плену Российской Федерации.

Напомним, российские оккупанты незаконно захватили украинское гуманитарное судно "Сапфир", выполнявшему миссию в районе острова Змеиный.

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