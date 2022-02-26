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Спасательное судно "Сапфир" захвачено российскими военными кораблями у острова Змеиный

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Суббота 26 февраля 2022 21:02
Спасательное судно "Сапфир" захвачено российскими военными кораблями у острова Змеиный Спасательное судно "Сапфир" (Фото: t.me/miUkraune)
Автор: Вадим Добровольский

Украинской спасательное судно "Сапфир" захвачено российскими военными кораблями в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства инфраструктуры.

26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".

Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.

Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану.

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