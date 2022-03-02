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Україна закрила судноплавство у північно-західному районі Чорного моря

Автор: Наталія Юрченко

Через російську агресію Україна закриває судноплавство у північно-західному районі Чорного моря. Водночас російський флот продовжує провокації в акваторіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ,

"Задля безпеки цивільного судноплавства Військово-Морськими Силами ЗС України було закрито судноплавство у північно-західному районі Чорного моря. Водночас російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів РФ намагаючись прикриватись життями цивільних", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо, що РФ використовую цивільні судна для "живого щита".

"Станом на 02.03.2022 кораблі РФ вимагають від цивільного судна "HELT" зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом, в іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну "HELT" вогонь. Це ніщо інше, як піратство 21 століття", - додали в Генштабі.

Раніше стало відомо, що захисники острова Зміїний - живі. Вони знаходяться в полоні Російської Федерації.

Нагадаємо, російські окупанти незаконно захопили українське гуманітарне судно "Сапфір", що виконувало місію в районі острова Зміїний.

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