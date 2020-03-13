Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Секретарь СНБО отметил, что заседание совета, которое началось в 12:30, продолжается.

"Через 48 часов мы закрываем границу для иностранных граждан", - об этом заявил Данилов.

Он отметил, что все граждане Украины, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Данилов отметил, что через две недели будут принимать следующее решение.

Напомним, президент Зеленский созвал экстренное совещание СНБО на 13 марта. Во время заседания обсуждают вопрос закрытия границ и меры безопасности для недопущения распространения коронавируса COVID-19 внутри страны.

Вместе с тем, сегодня было заседание Кабинета министров с участием Зеленского. На этом заседании глава МВД Арсен Аваков заявил, что на территорию Украины не будут пропускать лиц с регистрацией "Л/ДНР". Перечень КПП на границе, которые закроют в связи с угрозой коронавируса, окончательно согласуют во время совещания СНБО.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 3 марта. В связи с этим в Украине ввели карантин на три недели.