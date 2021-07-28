UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина заключит военно-техническое соглашение с США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины на заседании 28 июля утвердил проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере. Документ поручено подписать министру обороны Андрею Тарану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Соглашение будет касаться исследований, разработок, испытаний военно-технических проектов, направленных на оснащение Вооруженных сил Украины современным вооружением и техникой по стандартам НАТО.

Напомним, в середине июля Украина и США обсудили военную составляющую визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинасотрудничество