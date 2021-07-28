Украина заключит военно-техническое соглашение с США

Кабинет министров Украины на заседании 28 июля утвердил проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере. Документ поручено подписать министру обороны Андрею Тарану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
Соглашение будет касаться исследований, разработок, испытаний военно-технических проектов, направленных на оснащение Вооруженных сил Украины современным вооружением и техникой по стандартам НАТО.
Напомним, в середине июля Украина и США обсудили военную составляющую визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.